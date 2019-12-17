شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك: لا مكان للمتمردين داخل الفريق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسه مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حضور الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء إسماعيل يوسف وهاني زاده وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده انور وأحمد عادل عبدالفتاح

شدد رئيس الزمالك خلال جلسته على أن المستوى الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة والخسارة أمام طلائع الجيش ومن قبلها إنبي لا يعبر عن مستوى الفريق.

وقال “بوضوح شديد لو هذا هو مستواكم فسيتم خفض قيمة العقود وأنا أعلم انكم لا يمكن أن تتآمروا على النادي”.

وأكد رئيس النادي على مساندته لجميع اللاعبين ضاربا المثل بالإصابات الطويلة لمصطفى فتحي وزيزو كما استعرض المستشار مرتضى منصور ما دفعته إدارة النادي هذا العام من طيران خاص ومستحقات متأخرة للاعبين من سنوات وكل ذلك لتوفير مناخ ملائم لتحقيق الانتصارات.

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وتابع رئيس النادي حديثه للاعبين “كل المستحقات المتأخرة ضئيلة جدا ويمكن دفعها فورا لكن هل تحصلوا عليها كمكافأة على الهزائم.. عيب أن يقال عنكم تلعبوا من أجل المال فقط وعيب أن تنسوا الملايين من جماهير الزمالك الحزينة على مستوى الفريق”.

وأضاف “لا مكان للمتمردين في نادي الزمالك ومن لن يتحمل ظروف النادي فليرحل ويأتي بعقد في يناير”.

وأكد رئيس النادي على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ورغبتها في استمراره مع الفريق لثقتها التامة في قدراته.

وأضاف “أنتم أبطال الكونفدرالية والكأس وأرفض وصفكم بالمتأمرين ويجب عليكم أن تقدروا قيمة جماهير الزمالك بالملايين في الوطن العربي”.