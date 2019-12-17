شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الكلاسيكو على «الكامب نو» في آخر 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي أهم قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو في الكلاسيكو المنتظر من جميع عشاق كرة القدم في العالم غداً الأربعاء، وكان قد تم تأجيل هذة المباراة من شهر أكتوبر الماضي.
وتعتبرهذه المباراة من أهم المباريات التي يلعبها الفريقين حيث يتشاركان كلاهما صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 35 نقطة ولكن التفوق للكتالوني بفارق الأهداف، ومن يفوز غداً يتجاوز الأخر بفرق ثلاث نقاط، ويشهد الفريقين العديد من الغيابات الهامة التي من الممكن أن تؤثر على اداءهما مما سيجعل الأمور أكثر صعوبه.
بالنظر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال ال 10 سنوات الماضية على ملعب الكامب نو، نجد أن الفريقين تواجهوا في 17 مباراة أستطاع فيهم الفريق الكاتالوني الفوز في 7 مباريات، وجاء التعادل بينهم في 6 مباريات، بينما لم يفز المالكي سواء 4 مباريات فقط، وجاءت أخر مباراة جمعت بين الفريقين من أهم المباريات حيث فاز فيها برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد للريال، ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يفوز فيها الكتالوني بهذه النتيجة خلال هذه الفترة ولكن في 2010 فاز ايضاً بخماسية نظيفة.
وبالرغم من سيطرة برشلونة على تاريخ الفوز في كامب نو إلا أن أستطاع الاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس حالياً وريال مدريد سابقاً أن يكون هو هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 13 هدف، فيما يأتي لاعبي فريق برشلونة سيزار رودريجز برصيد 12 هدف، وليونيل ميسي 11 هدف.
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