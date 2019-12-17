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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أتلتيكو مدريد يعلن غياب نجم الفريق للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
يعاني فريق المدرب الأرجنتيني ديجو سميوني هذا الموسم من كثرة الإصابات التي تدرب الفريق بشكل مستمر ، فبعد إصابة ديجو كوستا ، جواو فيليكس ، خمنيز ، وساؤول ، حاليا يتعرض نجم جديد لإصابة .
وأعلن النادي الأسباني أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي أن قائد الفريق كوكي قد تعرض لإصابة سوف تبعده عن الملاعب حتي العام الجديد ، وشكوك حول مشاركته في السوبر الأسباني في قطر .
جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد سوف يواجه ليفربول الأنجليزي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعد إجراء القرعة أمس الأثنين في سويسرا .
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