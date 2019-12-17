- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوارديولا : برشلونة مرشح بالفوز في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية تصريحات مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا بشأن الكلاسيكو غدا الأربعاء علي ملعب الكامب نو .
وقال جوارديولا ؛ برشلونة وريال مدريد يدخلون كلاسيكو الغد بمستوي جيد وبتساوي في عدد النقاط وتصدرهم لجدول الترتيب وهذا سوف يخلق لنا مشاهدة مباراة ممتعة .
وأضاف "أرجح كفة برشلونة، لأن الفريق الذي يلعب على أرضه في الكلاسيكو، دائمًا ما يكون لديه القليل من التفوق على الخصم"
وتابع ؛ لسوء الحظ، لن أتمكن من مشاهدة الكلاسيكو بسبب مواجهتنا أمام أكسفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا : برشلونة مرشح بالفوز في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.