جوارديولا : برشلونة مرشح بالفوز في الكلاسيكو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية تصريحات مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا بشأن الكلاسيكو غدا الأربعاء علي ملعب الكامب نو .

Advertisements

وقال جوارديولا ؛ برشلونة وريال مدريد يدخلون كلاسيكو الغد بمستوي جيد وبتساوي في عدد النقاط وتصدرهم لجدول الترتيب وهذا سوف يخلق لنا مشاهدة مباراة ممتعة .

وأضاف "أرجح كفة برشلونة، لأن الفريق الذي يلعب على أرضه في الكلاسيكو، دائمًا ما يكون لديه القليل من التفوق على الخصم"

وتابع ؛ لسوء الحظ، لن أتمكن من مشاهدة الكلاسيكو بسبب مواجهتنا أمام أكسفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية".