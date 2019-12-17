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نابولي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أشارت بعض وسائل الإعلام الإيطالية عن إمكانية رحيل النجم البلجيكي "ميرتينز" عن فريق نابولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي القادم .

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وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب بات قريب من الخروج بسبب خلافاته الكبيرة مع رئيس النادي "أورويليو دي لاورينيتس" والذي يرحب بخروج اللاعب من النادي في الوقت الراهن .

ورفض مارتينز تجديد عقده مع الفريق والذي سوف ينتهي في الصيف المقبل ليعجل من إمكانية رحيله عن النادي في الإنتقالات الشتوية القادمة .

جدير بالذكر أن نابولي سوف يواجه في بطولة في فبراير القادم ، بعد أجراء عملية القرعة أمس الأثنين في سويسرا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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