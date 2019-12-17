الاتحاد من بيئة جاذبة إلى طاردة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

بدأت إدارة نادي الاتحاد في البحث عن مصادر تساعدها في الإيفاء بالالتزامات المالية للمحترفين الأجنبيين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، المغربي كريم الأحمدي، والصربي ألكسندر بيرجوفيتش، للإبقاء عليهما قبل أن يطالبا بالرحيل عن طريق فسخ عقديهما.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قرر مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي الاستمرار في العمل ومحاولة تحسين مسار الفريق، ولا سيما مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل.

Advertisements

على صعيد آخر، فشل مجلس الإدارة في التوصل إلى حل ودي مع اللاعب العاجي سيكو سانوجو في آلية تسلمه حقوقه المالية، حيث رفض تقليص ما يطالب به، مفضلا التوجه بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما فشلت محاولات الإدارة أيضا في إقناع المحترف المغربي مروان داكوستا بالعدول عن قراره المتضمن المطالبة بفسخ عقده نتيجة عدم التزام الإدارة بوعودها نحوه، ليتم تحويل ملف اللاعب إلى اللجنة القانونية بالنادي لاتخاذ اللازم.

ميدانيا، بدأ المدير الفني هينك تين كات تحضيراته لمواجهة الفيحاء عصر الخميس المقبل ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه تين كات أزمة كبيرة في خط الدفاع بسبب تمسك المغربي داكوستا بفسخ عقده، وغياب زياد المولد بداعي الإصابة، وحمدان الشمراني بسبب الطرد الذي تعرض له في اللقاء الماضي أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ11، كما سيغيب أيضا الطرف الأيمن سعود عبدالحميد وحارس المرمى الثاني أمين بخاري والمهاجم هارون كمارا لالتحاقهم بمعسكر المنتخب السعودي تحت سن 23 في الرياض ضمن استعداداته لكأس آسيا التي ستقام في تايلاند.