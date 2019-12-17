أولمبي الأخضر يطير إلى ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد، حيث من المقرر أن يتخللها خوض عدد من المباريات الودية.

وكان أولمبي الأخضر دشن الأحد الماضي معسكره الإعدادي بالرياض، الذي يأتي كمرحلة رابعة وأخيرة من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

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وأدى خلال معسكر الرياض حصصه التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها عددا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وكانت قرعة كأس آسيا وضعت المنتخب السعودي في مجموعة صعبة (الثانية) التي تضم منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر.

يذكر أن الشهري استدعى 28 لاعبا للمعسكر هم: محمد اليامي، وأمين بخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالإله العمري، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، وعبدالباسط هندي، وعبدالله حسون، وسعود عبدالحميد، ومحمد الشنقيطي، وعبدالله اليوسف، وخالد الدبيش، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، ويوسف الحربي، وسامي النجعي، وسعد السلولي، وأيمن يحيى، وفواز الطريس، وأيمن الخليف، وحسين العيسى، وخالد الغنام، وعبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وهارون كمارا، وفراس البريكان.