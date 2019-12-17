الزبيدي الأول ببطولة الإمارات للراليات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق سائق فريق ماز للسيارات مبارك الزبيدي المركز الأول في بطولة الإمارات للراليات عن فئة S والمخصصة لسيارات الدفع الرباعي التي اختتمت أمس الأول في الشارقة.

ونجح الزبيدي بمساعدة ملاحه علي عبيد في تحقيق المركز الأول خلال 4 جولات من أصل 5 جامعا 150 نقطة، كأكثر السائقين تحقيقا للنقاط من بين مختلف الفئات المشاركة، إلا أنه اضطر للمشاركة في الجولة الأخيرة لحسم اللقب، إذ لم يشارك في الجولة الرابعة لظروفه الخاصة، مما ساهم في اقتراب منافسيه له في سلم الترتيب، حيث جاء سلمان أمان وملاحه الإماراتي علي ميرزا في المركز الثاني.