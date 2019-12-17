أبّار يكسب طويق ببولو دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض كسب فريق أبّار السعودي للبولو نظيره فرسان طويق السعودي 3-2 في افتتاح بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو المقامة حاليا بنادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي. وخسر فرسان المصمك السعودي مباراته الأولى أمام مهرة الإماراتي 6-7 بعد مباراة مثيرة. وستقام اليوم مباراة واحدة ستجمع فرسان طويق ومهرة، ويسعى فريق طويق إلى تعويض خسارته أمام أبّار والمنافسة على اللقب.



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