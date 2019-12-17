رونالدو وصيف الهداف التاريخي لكلاسيكو الأرض رغم رحيله عن ريال مدريد

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ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة في التاسعة مساء غد الاربعاء بملعب "كامب نو"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".
ونجح كريستيانو رونالدو فى تسجيل 18 هدفا فى شباك الفريق الكتالونى خلال مشاركته فى 31 مباراة بجميع المسابقات، كالتالى "9 بالدورى الإسبانى، 5 بكأس ملك إسبانيا، 4 بكأس السوبر".
وجاءت آخر أهداف رونالدو ضد برشلونة قبل الرحيل عن ريال مدريد فى الكلاسيكو الذى أقيم فى 6 مايو 2018، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإسبانى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.
ويتفوق ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة بفارق 8 أهداف عن ألفريدو دى ستيفانو أسطورة ريال مدريد الذى يحتل المركز الثانى فى قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الكلاسيكو، متساويًا مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى رحل لصفوف يوفنتوس فى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة.
وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة لاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.
ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل الريال 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.
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