تشكيل الجونة في مواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوي

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جدة - عمرو شويل أعلن رضا شحاتة المدير الفنى للجونة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز. وضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الغرباوى فى الدفاع: خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى فى الوسط: محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى Advertisements فى الهجوم: أحمد ياسر ريان وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، محمود الجزار، لؤي وائل، سيرچ أكا، والتر بواليا، محمد ناجي "جدو"، آلان تشيامبادي. ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.

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