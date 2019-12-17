شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يعلن قائمة لاعبيه في مواجهة الأهلي بالمكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لقمة الأهلى مساء الخميس بإستاد المكس فى تاسع جولات الدورى المحلى ، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدى قائد الفريق بعد تأكد لحاقه بالمباراة بجانب تواجد مصطفى فارس صانع الألعاب بعد غياب طويل. فيما جاء أبرز الغائبين أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة. القائمة كاملة كالتالي: حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، محمد مجدى الجمل ، محمد عمار ، أحمد أيمن ، محمود البدرى. خط الوسط .. مصطفى فارس ، محمود دونجا ، محمد بيومى ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، همام طارق ، بيكيتى سيلفا ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو ، محمد الشامى.

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