شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز مقدم عقد كهربا بعد تسديد 400 ألف دولار لأفيش البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام الحالية مقدم تعاقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بعدما تم حسم الصفقة مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل. وسدد الاهلي 400 ألف دولار لنادي أفيش البرتغالي مؤخراً قيمة الشرط الجزائي بين اللاعب وناديه البرتغالي فيما سيدفع مسئولو القلعة الحمراء مقدم التعاقد للاعب في غضون ايام قليلة. ويؤدي كهربا حالياً برنامج تأهيلي لتجهيزه للارتباطات المقبلة ليكون جاهاً للمشاركة في المباريات بعد قيده في قائمة الاهلي أول يناير المقبل.

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