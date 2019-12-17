شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعاتب فرجانى ساسى بعد هبوط مستواه :"زعلان منك لأنك حاجه تانية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، بعد هبوط مستواه فى الفترة الأخيرة، وأخرها خلال هزيمة الأبيض أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مما أدى لاستبداله فى الشوط الثانى وحل بدلاً منه كريم بامبو.

وقال رئيس الزمالك لفرجانى خلال جلسته مع اللاعبين: "زعلان منك يا فرجانى بالتحديد لأنك حاجة تانية خالص، ولو مش بنحبك ومقدرين موهبتك ما كناش تحملنا قيمة عقدك لتستمر مع الفريق".

كما طلب مرتضى منصور من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، أن يتعامل مع اللاعبين بكل حزم وقوة، واستبعاد المقصرين وإبلاغ الإدارة عن أى لاعب لا يقوم بواجباته خلال التدريبات أو المباريات، متمنيًا أن يكونوا جميعًا يد واحدة.