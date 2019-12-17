شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعاتب فرجانى ساسى بعد هبوط مستواه :"زعلان منك لأنك حاجه تانية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رئيس الزمالك لفرجانى خلال جلسته مع اللاعبين: "زعلان منك يا فرجانى بالتحديد لأنك حاجة تانية خالص، ولو مش بنحبك ومقدرين موهبتك ما كناش تحملنا قيمة عقدك لتستمر مع الفريق".
كما طلب مرتضى منصور من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، أن يتعامل مع اللاعبين بكل حزم وقوة، واستبعاد المقصرين وإبلاغ الإدارة عن أى لاعب لا يقوم بواجباته خلال التدريبات أو المباريات، متمنيًا أن يكونوا جميعًا يد واحدة.
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