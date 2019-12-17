شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بخصم 70% من قيمة عقودهم بعد الخسارة من الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مرتضى لللاعبين خلال الجلسة التى جمعتهم اليوم الثلاثاء: "لو ده مستواكم يبقى أخصم 70% من قيمة عقودكم، لأنى جايب لاعيبة سوبر، لكن لو مش مستواكم يبقى زى الناس ما قالت إنكم متأمرين على النادى وأنا أشك إنكم تتأمرون على النادى".
أضاف مرتضى، إنه لا يجوز لفريق بحجم الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى ويتعرض للخسارة من فريق إنبى ثم طلائع الجيش، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للاعبين قائلاً: "قبل ما أبدأ كلامى اللى هيقدر يتحمل ظروف النادى يستمر فى الجلسة، لكن من لا يتحمل فعليه مغادرة الجلسة واحضار عرض فى يناير للرحيل بكل أدب وإحترام".
أردف رئيس القلعة البيضاء حديثه، لافتًا إلى إنه أنفق من خزينة النادى 96 مليون جنيه ديون متأخرة، حرصًا على عدم تعرض الفريق لخصم نقاط، بخلاف الضرائب والتأمينات التى تم سداها، كما تم انفاق 422 مليون تقريبًا على الكرة، قائلاً: "كل ده ومش قادرين تتحملوا شهر واحد، وبتهددوا بعدم نزول التمرين يبقى تطلعوا برا".
وأشار منصور أن كل ما يتبقى للاعبين من مستحقات متاخرة 16 مليون جنيه تقريبا ، ومن الممكن ان أقوم بسداداهم حاليا ، لكن لن أفعل ذلك بلى الذراع أو اكافئكم بعد الخسائر التى يحققها الفريق الكروى فى الوقت الحالى .
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