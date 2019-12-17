شكرا لقرائتكم محمد شريف يقود إنبي لفوز مهم على المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق إنبي فوزاً مهماً على المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل إنبي للنقطة العاشرة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.

وسجل محمد شريف لاعب إنبي هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 46 من عمر المباراة ، حيث جاء الرد من إنبي سريعا بعد تسجيل هدف مبكر مع انطلاقة الشوط الثاني بعد 45 دقيقة سلبية هي عمر الشوط الأول.

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ورغم محاولات المصري في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل إلا أن رعونة لاعبيه ويقظة دفاع الفريق البترولي حرمهم من تحقيق مبتغاهم وانتهت المباراة بفوز إنبي بهدف نظيف.