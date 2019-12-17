شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الجونة.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الجونة



تعادل فريقا بيراميدز ضد الجونة ايجابياً بهدف لكل منهما خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة في الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد حمدي هدف الجونة في الدقيقة 32 قبل أن يتعادل عبد الله السعيد بهدف في الوقت بدل الضائع.

بيراميدز ضد الجونة



نجح فريق الجونة في الظهور بشكل جيد مع المدرب رضا شحاتة الذي استطاع أن يضع لاعبيه في ثوب مختلف عن سلفه المدرب الصربي المستقيل وذلك بالاعتماد على الضغط الهجومي وقدرات لاعبيه الشباب أمثال أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وغيرهم من اللاعبين.

وبات تأثر فريق بيراميدز بالحالة البدنية بعد مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري الممتاز الا أن عبد الله السعيد استطاع أن يفرض كلمته قبل أن يلفظ الشوط أنفاسه بهدف التعادل ليعود للمباراة قبل انطلاق النصف الثاني.

وخاض رضا شحاتة المدير الفنى للجونة المباراة بتشكيل لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقامة اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الجونة كلاً من..



حراسة المرمى: محمود الغرباوى

Advertisements

الدفاع: خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى

الوسط: محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى

الهجوم: أحمد ياسر ريان

وعلى مقاعد البدلاء كل من: "عمر رضوان، محمود الجزار، لؤي وائل، سيرچ أكا، والتر بواليا، محمد ناجي "جدو"، آلان تشيامبادي".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.