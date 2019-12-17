شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.

كان مرتضي منصور قد تواجد اليوم في مقر النادي حيث عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة للحديث حول تفاصيل الخسارة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام طلائع الجيش، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام سموحة التي ستقام يوم الجمعة المقبل.