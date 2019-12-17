شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس 30 دقيقة من جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن كواليس جلسته مع لاعبى الفريق الكروى الأول، التى عقدت اليوم الثلاثاء، فى مكتبه بمقر القلعة البيضاء، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3/2.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك فيديو مدته 30 دقيقة، لكشف كواليس جلسة العتاب والحساب بين رئيس النادى ولاعبيه بعد الخسارة من الطلائع ومن قبل الخسارة من إنبى فى مسابقة الدورى.

وقال مرتضى للاعبين: "لو ده مستواكم يبقى أخصم 70% من قيمة عقودكم، لأنى جايب لاعيبة سوبر، لكن لو مش مستواكم يبقى زى الناس ما قالت إنكم متأمرين على النادى وأنا أشك إنكم تتآمرون على النادى".

أضاف مرتضى، أنه لا يجوز لفريق بحجم الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى ويتعرض للخسارة من فريق إنبى ثم طلائع الجيش، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للاعبين قائلاً: "قبل ما أبدأ كلامى اللى هيقدر يتحمل ظروف النادى يستمر فى الجلسة، لكن من لا يتحمل فعليه مغادرة الجلسة وإحضار عرض فى يناير للرحيل بكل أدب واحترام".

أردف رئيس القلعة البيضاء حديثه، لافتًا إلى إنه أنفق من خزينة النادى 96 مليون جنيه ديون متأخرة، حرصًا على عدم تعرض الفريق لخصم نقاط، بخلاف الضرائب والتأمينات التى تم سداها، كما تم إنفاق 422 مليون تقريبًا على الكرة، قائلاً: "كل ده ومش قادرين تتحملوا شهر واحد، وبتهددوا بعدم نزول التمرين يبقى تطلعوا برا".

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وأشار منصور أن كل ما يتبقى للاعبين من مستحقات متأخرة 16 مليون جنيه تقريبًا، ومن الممكن أن أقوم بسدادها حاليا، لكن لن أفعل ذلك بـ"لى الذراع" أو أكافئكم بعد الخسائر التى يحققها الفريق الكروى فى الوقت الحالى.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف المستحقات المتأخرة لهم خلال ساعات، مطالبًا بضرورة مصالحة الجماهير وتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود متمردين فى صفوف الفريق ولن يسمح بسياسة لى الذراع.