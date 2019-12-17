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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها "اتحاد الكرة": مباراة الإسماعيلى والأهلى فى استاد المكس.. ونقلها قرار أمنى، الأهلى يعرض على لوزيرن 2 مليون دولار وجيرالدو لشراء أيليكى.

"اتحاد الكرة": مباراة الإسماعيلى والأهلى فى استاد المكس.. ونقلها قرار أمنى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الإسماعيلى والأهلى المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز ستقام بملعب المكس كما هو محدد ولم يتم نقلها إلى استاد آخر.

الأهلى يعرض على لوزيرن 2 مليون دولار وجيرالدو لشراء أيليكى

أرسل مسئولو النادي الأهلي عرضًا رسميًا للوزيرن السويسري لشراء النيجيري ايليكي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، ليصبح ثاني الصفقات الحمراء حال التوصل لاتفاق مادي بشأن شرائه، ليلتحق في وقتها بمحمود عبد المنعم كهربا أول الصفقات الشتوية الحمراء.

الشركة المنفذة لتقنية الـvarفى دورى أبطال أوروبا تعرض خدماتها على الجبلاية

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن من بين الشركات المتقدمة للحصول على حقوق تطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر، الشركة التي تتواجد فى دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري وأيضًا الشركة التي تدير تقنية الـvar في الدوري الإنجليزي الحالي والشركة المنظمة للدوري الإسباني وأيضًا الشركة التي طبقت حكم الفيديو في دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية للكبار التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين وجميع هذه الشركات مميزة وتمتلك خبرة وإمكانيات كبيرة مضيفًا أنه من المرجح أن يتم اختيار اسم الشركة نهاية الأسبوع الجاري.

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حسام البدرى يطلب إقامة مباريات منتخب مصر على استاد الرعب

طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة إقامة مباريات المنتخب المقبلة سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو أمم أفريقيا 2021 باستاد القاهرة.

محاولات لتجهيز الونش لمواجهة الزمالك وزيسكو

يسابق الجهاز الطبى لفريق الزمالك بقيادة محمد أسامة الزمن لتجهيز محمود حمدى الونش مدافع الفريق، للمشاركة فى مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر لها 28 ديسمبر الجارى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كهربا يجتاز الفحوصات الطبية قبل قيده فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد سلامته بشكل كامل، لتستقر الإدارة الحمراء على قيده في القائمتين المحلية والأفريقية، عقب الحصول على توقيعه رسميًا لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر.

الاتحاد يقطع شوطًا كبيرًا فى استعارة عمار حمدى من الأهلى

اقترب مسئولو الاتحاد السكندرى من استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى لمدة 6 أشهر لشغل منصب صانع الألعاب بجانب المتألق أحمد رفعت المعار من الزمالك منذ بداية الموسم ويؤدى بشكل جيد مع الفريق، إلا أن طلعت يوسف يرغب فى إيجاد البديل الكفء لرفعت.