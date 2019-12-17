شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم المصري البورسعيدى بهدف محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق إنبى فوزًا ثمينًا على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى الجولة التاسعة للدورى.

أحرز هدف المباراة محمد شريف فى الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليواصل المارد البترولى صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالى ويرفع رصيده إلى 10 نقاط فى المركز التاسع للدورى، بينما واصل المصرى نزيف النقاط وتجمد رصيده عند 7 نقاط فى المركز الثانى عشر.

جاء الهدف من خطأ فادح لمحمود حمد مدافع المصرى الذى أعاد الكرة بالخطأ لمحمد شريف أمام المرمى الذى لم يجد صعوبة فى تسديدها داخل الشباك معلنا عن هدف التقدم للمارد البترولى .

جاءت احداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين بسبب الدفاع المحكم الذى فرضه حلمى طولان المدير الفنى للمارد البترولى على مجريات المباراة، فى الوقت الذى فشل فيه إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى ولاعبيه بناء أى هجمة على مرمى انبى .

تشكيل المصري لمواجهة انبي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: محمود حمد – أحمد شوشة – سعيدو سمبوري – كريم العراقي .

خط الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - مفتاح طقطق - حسن علي

خط الهجوم : محمود وادي – احمد ياسر