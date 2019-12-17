مرتضى منصور لـ فرجانى ساسى: "زعلان منك لأنك حاجة تانية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاتب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدولي التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، بعد هبوط مستواه فى الفترة الأخيرة، وآخرها خلال هزيمة الأبيض أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الإثنين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ما أدى لاستبداله فى الشوط الثانى وحل بدلاً منه كريم بامبو.
وقال رئيس الزمالك لفرجانى خلال جلسته مع اللاعبين: "زعلان منك يا فرجانى بالتحديد لأنك حاجة تانية خالص، ولو مش بنحبك ومقدرين موهبتك ما كناش تحملنا قيمة عقدك لتستمر مع الفريق".
كما طلب مرتضى منصور من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، أن يتعامل مع اللاعبين بكل حزم وقوة، واستبعاد المقصرين وإبلاغ الإدارة عن أي لاعب لا يقوم بواجباته خلال التدريبات أو المباريات، متمنيًا أن يكونوا جميعًا يدًا واحدة.
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