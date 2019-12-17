شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري بث مباشر عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثا مباشرا لمباراة بيراميدز أمام نظيره الجونة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

يدخل الفريق السماوى المباراة باحثاً عن الفوز بعد تلقيه أول هزيمة فى المسابقة بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد وعلى نفس الوتيرة تلقى الجونة هزيمة قاسية من انبى برباعية مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9 اهداف.

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفاً.