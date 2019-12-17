شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبى الزمالك: "هخصم 70% من عقودكم لو ده مستواكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى الأول، بخصم 70% من قيمة عقودهم بعد الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الإثنين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال مرتضى للاعبين خلال الجلسة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء: "لو ده مستواكم يبقى أخصم 70% من قيمة عقودكم، لأنى جايب لاعيبة سوبر، لكن لو مش مستواكم يبقى زى الناس ما قالت إنكم متآمرين على النادى وأنا أشك إنكم تتآمرون على النادى".

وأضاف مرتضى، أنه لا يجوز لفريق بحجم الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى ويتعرض للخسارة من فريق إنبى ثم طلائع الجيش، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للاعبين قائلاً: "قبل ما أبدأ كلامى اللى هيقدر يتحمل ظروف النادى يستمر فى الجلسة، لكن من لا يتحمل فعليه مغادرة الجلسة وإحضار عرض فى يناير للرحيل بكل أدب واحترام".

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وأردف رئيس القلعة البيضاء حديثه، لافتًا إلى أنه أنفق من خزينة النادى 96 مليون جنيه ديون متأخرة، حرصًا على عدم تعرض الفريق لخصم نقاط، بخلاف الضرائب والتأمينات التى تم سدادها، كما تم إنفاق 422 مليون تقريبًا على الكرة، قائلاً: "كل ده ومش قادرين تتحملوا شهر واحد، وبتهددوا بعدم نزول التمرين يبقى تطلعوا برة".

وأشار منصور إلى أن كل ما يتبقى للاعبين من مستحقات متأخرة 16 مليون جنيه تقريبًا، ومن الممكن أن أقوم بسدادها حاليًا، لكن لن أفعل ذلك بـ"لى الذراع" أو أكافئكم بعد الخسائر التى يحققها الفريق الكروى فى الوقت الحالي.