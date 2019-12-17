شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يُجبر باهر المحمدى على خوض مران خفيف فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى باهر المحمدى قائد الإسماعيلى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب وذلك على هامش المران الرئيسى مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلى على استاد المكس في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفنى تخفيف الحمل التدريبى للمدافع الدولى فى ظل شعوره ببعض الإجهاد.

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وخاض لاعبو الإسماعيلى المران الرئيسى على الملعب الرئيسى، استعدادًا للقاء الأهلى واستكمل المران على مجموعة من الحصص التدريبية أبرزها الضغط المبكر على الخصم من أجل استخلاص الكرة وعدم منحه الفرصة فضلاً عن سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.