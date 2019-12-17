العيونى وأنطوى يقودان هجوم بيراميدز أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الجونة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار خط الهجوم: محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد خط الهجوم: عمر العيوني - جون أنطوي Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - عبد الله بكري - نبيل دونجا - إسلام عيسى - محمد الجباس - أحمد أيمن منصور. فيما خرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط المدافع أحمد توفيق. ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.

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