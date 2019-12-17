شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتقدم لإنبى بالهدف الأول أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد شريف، لاعب إنبى فى التقدم لفريقه على المصري البورسعيدى فى الدقيقة من عمر الشوط الثانى فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس فى الجولة التاسعة للدورى.

جاء الهدف من خطأ فادح لمحمود حمد مدافع المصرى الذى أعاد الكرة بالخطأ لمحمد شريف أمام المرمى الذى لم يجد صعوبة فى تسديدها داخل الشباك معلنًا عن هدف التقدم للمارد البترولى.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين بسبب الدفاع المحكم الذى فرضه حلمى طولان المدير الفنى للمارد البترولى على مجريات المباراة، فى الوقت الذى فشل فيه إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى ولاعبيه بناء أى هجمة على مرمى إنبى.

تشكيل المصري لمواجهة انبي

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حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : محمود حمد – أحمد شوشة – سعيدو سمبوري – كريم العراقي .

خط الوسط : فريد شوقي - إسلام عطيه - مفتاح طقطق - حسن علي

خط الهجوم : محمود وادي – احمد ياسر