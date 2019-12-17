أول تعليق من مدرب الترجي على مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي حماسه وجديته لمواجهة نظيره الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

الترجي ـ الذي توّج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا ـ من المقرر أن يواجه نظيره الزمالك ـ بطل الكونفيدرالية ـ في 14 فبراير المقبل في بطولة كأس السوبر.

الشعباني، قال عن مباراة الزمالك على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام السد القطري:"سنستعد جيدًا لهذه المباراة بكامل طاقتنا وإمكانياتنا فهي مباراة مهمة وجادة بالنسبة لنا".

الترجي كان قد فاز على نظيره السد القطري بسداسية مقابل هدفين، محتلًا المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية.