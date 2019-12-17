الثالث تواليا.. إنبي يواصل صحوته مع طولان بتجاوز المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدين الفريق البترولي بالفضل في الفوز إلى محمد شريف صاحب هدف الفوز.

وحقق إنبي الانتصار الثالث على التوالي ليواصل انتفاضته مع المدير الفني حلمي طولان بعد فوزه على كل من الزمالك والجونة والمصري في آخر ثلاث جولات.

وارتقى إنبي من المركز الـ13 إلى المركز العاشر في الدوري رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المصري الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي عند سبع نقاط في المركز الـ12 بجدول الترتيب.