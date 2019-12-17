اكتساح بسداسية.. 6 أرقام تاريخية تزين فوز الترجي بالمركز الخامس بمونديال للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

فاز الترجي التونسي على نظيره السد القطري، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما لتحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية

أحرز أهداف الترجي "حمدو الهوني" هاتريك ، وأنيس البدري هدفين، وسامح الدربالي هدف، فيما سجل هدفي السد بغداد بونجاح، وحسن الهيدروس.

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وشهدت تلك المباراة الفوز الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، فيما عادل عدد الأهداف المسجلة مباراة مانشستر يونايتد وجامبا أوساما عام 2008، حيث فاز الفريق الإنجليزي ينتجة 5-3.

كما سجل الهوني "3 أهداف" الهاتريك الرابع في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد هاتريك سواريز، ورونالدو، وجاريث بيل، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2005 بنسختها الجديدة.

وفاز الترجي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية الثلاثة، كذلك حقق أول فوز لفريقي عربي إفريقي أمام منافس عربي آسيوي، بعد خسارة الترجي نفسه 3 مرات، والأهلي مرة، والرجاء المغربي مرة.