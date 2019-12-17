"لستم مرتزقة".. 10 رسائل نارية من مرتضى للاعبي الزمالك بعد الخسارة من الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، طالبهم خلالها بتحمل النادي في الوقت الراهن، كما طلب منهم ضرورة مصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

وكان الزمالك تلقى خسارة على يد طلائع الجيش بالجولة الثامنة من عمر المسابقة بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب الجيش بالسويس.

وأخطر رئيس النادي اللاعبين بأنه سيتم صرف جزء من المستحقات المتأخرة اليوم الثلاثاء على أن يتم صرف دفاعات لاحقة.

وجاءت رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك كالتالي:

- كل شخص يتحمل مسؤوليته، سواء نحن كمجلس إدارة أو أنتم كلاعبين، الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ليس له أي صلة ولا يتحمل المسؤولية، خاصةً أنه استلم المهمة منذ وقت قصير.

- لو ما حدث في الملعب أمام طلائع الجيش مستواكم سيتم تخفيض عقودكم، تعاقدت مع لاعبين سوبر وأفضل اللاعبين في مصر، لا أشك في وجود مؤامرة مثلما تردد الجماهير، لا يجوز أن نخسر من الطلائع أو إنبي.

- من يستطيع تحمل ظروف النادي بشأن مستحقاتكم يستمر في اجتماعه معنا، ومن لا يقدر على ذلك فعليه الرحيل في شهر يناير المقبل ولا يلزمني بقاءه ضمن صفوف الفريق ويرحل بدون مشكلة، تلك هي ظروف النادي وعليكم تحملها، نعم أقوم بعمل إنشاءات لكنها من أجل الأعضاء حتى يستمتعون بها.

- سدد النادي 96 مليون جنيه هذا العام كمستحقات متأخرة للاعبين السابقين في عهد ممدوح عباس، وصرفنا أكثر من 422 مليون جنيه خلال عام ونصف على فريق الكرة تجنبًا لخصم النقاط، لكنكم تهدرون النقاط في الدوري.

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- لا مكان للمتمردين في نادي الزمالك المحترم، لا يجب سماع أن هناك لاعبون يرفضون الانتظام في التدريبات قبل الحصول على مستحاقتهم المتأخرة، خاصةً أننا لدينا مشكلة مع الشركة الراعية التي خصمت 140 مليون جنيه من مستحقاتنا بسبب قناة النادي التي ستسعد جماهير الزمالك.

- رأيت مسخرة أمس في مباراة طلائع الجيش، الجماهير لا تستحق ذلك، أنتم لست مرتزقة وكلكم لاعبين محترفين، دفعت في أنديتكم ملايين الجنيهات حتى تلعبون في الزمالك، وكان المعيار الرئيسي لديّ أنكم تحبون الأبيض، لكن لا يجوز إهدار 8 نقاط في ثلاث مباريات أمام فرق ضعيفة.

- هناك فتنة أموال بين صفوف الفريق، كل لاعب سيحصل على مستحقاته، لكن يجب أن تتحمل النادي مثلما نتحملك عند الإصابة أو سوء مستواك، نحن أسرة واحدة في السراء والضراء.

- قررنا صرف 10 ملايين جنيه على كل لاعب بالعدل من المستحقات المتأخرة، تُوزع بالتساوي بينكم، على أن يتم صرف دفعات لاحقة.

- سنغلق صفة مباراة طلائع الجيش وعليكم مصالحة الجماهير وإسعادهم في المباريات المقبلة أمام سموحة والإنتاج الحربي قبل استكمال المشوار في دوري أبطال إفريقيا

- لن نغير مدربًا كل يوم، كارتيرون مستمر لنهاية عقده وسنجدد له لأنه مدرب على أعلى مستوى.