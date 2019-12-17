الأهلي يوضح لمصراوي موقف إصابة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة التي أجراها رمضان صبحي جناح الفريق، لم تظهر بعد.

وأوضح سيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول مدة غياب اللاعب.

وتعرض رمضان صبحي لإصابة بشد في العضلة الخلفية، أدت لغيابه عن مران اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، في الأسبوع الثامن لبطولة الدوري.