يلا شوت| بث مباشر مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. Live

بث مباشر مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقمة السعودية البرازيلية في قطر، ويتأهل الفائز من مباراة الهلال وفلامينجو للمباراة النهائية ليلتقي مع الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري، ويسعى نادي الهلال السعودي أن يكون طرف المباراة النهائية ويجتاز عقبة نادي فلامينجو البرازيلي.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو عبر قناة بي ان سبورت والقنوات المفتوحة

الناقلة لكأس العالم للأندية والتي تنظمها دولة قطر، ويستضيف المباراة ملعب استاد خليفة الدولي الذي يشهد حضور جماهيري عربي لتشجيع منتخب السعودية الأسيوي في عبور مباراة اليوم أمام ممثل أمريكا الجنوبية.



تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية:

بطاقة مباراة الهلال وفلامينغو

البطولة كأس العالم للأندية | نصف نهائي

موعد المباراة 17-12-2019

توقيت المباراة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله ابي ان سبورت 1

ملعب المباراة استاد خليفة الدولي

بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية والدور نصف النهائي، ويُقدم لكم البث شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية بأعلى جودة، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل من جديد ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو على القناة الثانية بأعلى جودة: