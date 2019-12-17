Yalla Shoot| بث مباشر الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية.. Live

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر في كأس العالم للأندية ومباراة الدور نصف النهائي من البطولة الأكثر متابعة في هذا التوقيت لمشاركة أقوى الفرق في القارات، ويستضيف ملعب استاد خليفة الدولي مباراة نصف النهائي بين الهلال بطل آسيا وفلامينجو بطل أمريكا الجنوبية والفائز بالمباراة سيلتقي مع الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري.
مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو
مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويسعى نادي الهلال للفوز والوصول للمباراة النهائية مستغلاً الظروف المشابهة للأجواء السعودية والجمهور العربي الذي يشجع الهلال في مدرجات ستاد خليفة الدولي في قطر والجمهور العربي الداعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية.
بطاقة مباراة الهلال وفلامينغو
البطولة كأس العالم للأندية |
موعد المباراة 17-12-2019
توقيت المباراة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله ابي ان سبورت 1
ملعب المباراة استاد خليفة الدولي
بث مباشر
بث مباشر مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية والدور نصف النهائي، ويُقدم لكم البث شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية بأعلى جودة، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل من جديد ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو على القناة الثانية بأعلى جودة:
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