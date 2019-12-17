رابط يلا شوت"yalla shoot" مشاهد مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

رابط مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق

صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة السابعة

والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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