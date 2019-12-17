"يلاكورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الهلال ON LINE

لتقي فريقي الهلال وفلامنجو مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، على أرضية ملعب خليفة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للاندية الأبطال 2019.

مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر

يقدم موقع الوفد لزواره خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو البرازيلي اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1، بصوت المعلق عصام الشوالي، وذلك بتمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية،

9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 7:30 بتوقيت



وصل الهلال للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على حساب الترجي التونسي بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدف دون رد، ليضرب موعداً مع الفريق البرازيلي، وفي حال حقق زعيم آسيا الفوز فمن المتوقع أن يضرب موعداً مع

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ليفربول المتأهل لنفس الدور.

تأكد غياب لاعب الهلال محمد كنو عن مباراة اليوم، بعد تلقيه بطاقة حمراء في المواجهة الماضي بربع النهائي بحلول الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني، وستكون مشاركة محمد البريك غير مؤكدة حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وقد تمنعه من المشاركة.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد فلامنجو

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سوو، أمير كردي

الارتكاز: كويلار، عبد الله عطيف

الوسط المهاجم: سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، اندريه كاريلو

الهجوم: بافيتمبي جوميز