إنبي يواصل انتصاراته ويضرب المصري بهدف "شريف"

واصل فريق انبي انتصاراته وتغلب على المصري بهدف نظيف بستاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة للدوري الممتاز. سجل الهدف محمد شريف في الدقيقة 46 . جاء القاء قويا ومثيرا ونجح انبي في تنظيم خطوطه ددفاعا وهجوما وكان الأكثر تنظيما واصرارا على الفوز. في تنظيم خطوطه ددفاعا وهجوما وكان الأكثر تنظيما واصرارا على الفوز. حاول المصري في الشوط الثاني خاصة في الدقائق الاخيرة الا ان دفاع والحارس محمود جاد نجحوا في الحفاظ على الشباك نظيفة والخروج بثلاث نقاط غالية. والحارس محمود جاد نجحوا في الحفاظ على الشباك نظيفة والخروج بثلاث نقاط غالية. بهذه النتيجة ارتفع رصيد انبي الى 10 نقاط وصعد من المركز الثالث عشر الى العاشر، بينما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

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