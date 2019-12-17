«يلا شوت الجديد plus» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يا هلال

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية والعربية صوب ملعب خليفة الدولي لمتابعة بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم حيث يلتقي فريقا الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي وجها لوجه في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في لقاء خارج التوقعات وتنطلق مباراة الهلال ضد فلامنجو في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي اليوم الثلاثاء الموافق 17-12-2019 في لقاء سيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرا لتواجد زعيم آسيا الهلال أحد أكبر الأندية في الوطن العربي.

الهلال ضد فلامنجو نجح الزعيم في تحقيق فوز تاريخي على الترجي التونسي في الدور ربع النهائي بهدف نظيف

أحرزه النجم الفرنسي جوميز بشكل رائع عقب نزوله مباشرة في الشوط الثاني ليتأهل الزعيم الهلالي للدور نصف النهائي للبطولة في أول ظهور له مشاهدة مباراة الهلال اليوم ويسعى لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال على قدرات كل من جوميز وسالم الدوسري لتحقيق الانتصار والتقدم للمباراة النهائية للبطولة في إنجاز تاريخي للكرة السعودية والعربية حيث لم يسبق وأن تأهل أي فريق عربي للنهائي سواء الرجاء البيضاوي.

على الجانب الأخر يخوض فريق فلامنجو البرازيلي موقعة الليلة بعدما توج بلقب كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز على ريفير بليت

بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية نجح فيها الفريق البرازيلي في تحويل تاخره في أخر دقيقتين ليتوج باللقب مشاهدة مباراة فلامنجو اليوم ويسعى خيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو لتحقيق الفوز على فريقه القديم ويعول المدرب البرتغالي على قدرات كل من غابرييل باربوسا ودييجو ريباس و جيورجيان دي أراسكايتا وراينر جيسوس كارفاليو وبرونو هنريكي لتحقيق الانتصار والتأهل لنهائي البطولة.

ونقدم هنا أبرز المعلومات عن موعد مباراة الهلال وفلامنجو في مونديال الأندية والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يتم نقل اللقاء في بث حي وسريع عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي في بث مباشر ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي وهو واحد من أفضل المعلقين في الوطن العربي وسيغيب عن الهلال اليوم قائد الفريق سلمان الفرج بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة.