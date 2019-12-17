أرتيتا يقترب من تدريب أرسنال

اقترب ميكيل أرتيتا المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من تولي القيادة الفنية لفريق أرسنال خلال الفترة القادمة خلفًا لأوناي أيمري الذي أقيل من تدريب الجانرز.

وأكدت التقارير إلى أن مسؤولو أرسنال تقابلوا مع أرتيتا من

أجل تدريب أرسنال، من أجل إقناع، والتوصل معه لإتفاق نهائي.

وكان جوارديولا أكد في وقت سابق أن أرتيتا حر إذا كان يرغب بالرحيل من أجل تدريب فريق

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أخر وأنه لن يقف في طريقه، إذا قرر الرحيل، ليكون الرجل الأول.

وقال جوارديولا في تصريحاته اليوم، إلى أن أرتيتا بالفعل قابل مسؤولو نادي أرسنال يوم الأحد الماضي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرتيتا لم يقرر بعد وجهته المقبلة، رغم استمرار المفاوضات على مدار الـ24 ساعة الماضية.