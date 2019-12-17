اقترب ميكيل أرتيتا المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من تولي القيادة الفنية لفريق أرسنال خلال الفترة القادمة خلفًا لأوناي أيمري الذي أقيل من تدريب الجانرز.
وأكدت التقارير إلى أن مسؤولو أرسنال تقابلوا مع أرتيتا منأجل تدريب أرسنال، من أجل إقناع، والتوصل معه لإتفاق نهائي.
وكان جوارديولا أكد في وقت سابق أن أرتيتا حر إذا كان يرغب بالرحيل من أجل تدريب فريق
وقال جوارديولا في تصريحاته اليوم، إلى أن أرتيتا بالفعل قابل مسؤولو نادي أرسنال يوم الأحد الماضي.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرتيتا لم يقرر بعد وجهته المقبلة، رغم استمرار المفاوضات على مدار الـ24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يقترب من تدريب أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.