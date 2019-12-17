رياضة | تشكيل الرسمي للهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية| مشاهدة نتيجة مباراة الهلال اليوم بث مباشر live Al Hilal SFC

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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام فلامنجو البرازيلي، يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد فلامنجو في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال في مواجهة فلامنجو:-

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويار - كارلوس إدواردو - سالم الدوسري- أندريه كاريو - وسيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

قائمة الاحتياط: الواكد، الغامدي، جحفلي، الحافظ، أمير كردي، عمر خربين، الشلهوب، العابد، بهبري، عطيف، حسن كادش.