رياضة | الترجي التونسي يُهين السد القطري بنصف دستة أهداف ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي التونسي يُهين السد القطري بنصف دستة أهداف ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الترجي التونسي المرتبة الخامسة كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™، بعد تفوقه على السد القطري بنتيجة (6-2)، محققاً هذه المرتبة للسنة الثانية على التوالي.

نتيجة ثقيلة

كان الترجي التونسي أفضل في بداية المباراة، حيث ضغط على السد لتسجيل الهدف الأول، وكان أقرب لما قدم حمدو الهوني كرة على طبق لزميله فوسيني كوليبالي، لكن تسديدة الأخير أبعدها عبد الكريم حسن من على خط المرمى. وواصل الترجي محاولاته للتسجيل، وكان له ذلك بعد أعذ ورد داخل منطقة العمليات، لتصل إلى حمدو الهوني الذي راوغ أحد المدافعين ووضعها في الزاوية البعيدة (6).

رد فعل السد جاء عن طريق الخطير بغداد بونجاح الذي وصلته عرضية من الهيدوس لكن كرته علت مرمى بن شريفية بقليل، وبعد هذه اللقطة مباشرة، استغل حمدو الهوني خطأ من طارق سلمان ليخطف الكرة وينفرد بالحارس مشعل برشم ويقدم تمريرة لزميله أنيس البدري ليضعها بسهولة في الشباك (13).

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وتمكن الترجي من الحصول على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة عبد الكريم حسن داخل منطقة العمليات، وبعد التحقق باستعمال تقنية VAR أعلن الحكم عن ركلة جزاء نفذها أنس البدري بنجاح (25). وتمكن السد القطري من تعديل النتيجة بعد عرقلة أكرم عفيف داخل منطقة العمليات، ليُعلن الحكم عن ركلة جزاء حولها بونجاح إلى هدف (32). وقبل نهاية الشوط الأول تمكن حمدو الهوني من إضافة الهدف الرابع بعد سلسلة من المراوغات ليضع الكرة في الشباك.

تأكيد تونسي

ومباشرة بعد بداية الشوط الثاني، تمكن السد القطري من الحصول على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة بدران لعفيف داخل منطقة العمليات، ليتولى الهيدوس تنفيذها بنجاح (49).

وتمكن الترجي من إضافة الهدف الخامس بعدما تلقى حمدو الهوني كرة عرضية قادمة من الجهة اليسرى ليضعها بسهولة في الشباك (74).

ولم يكتفِ الترجي بهذا القدر من الأهداف، بل أضاف هدفاً سادساً عن طريق المدافع الأيمن سامح ديربال الذي وصلته كرة طويلة روضها داخل منطقة العمليات وسدد بقوة في الشباك (87).