رياضة | تصريحات متوازنة لفالفيردي قبل مواجهة ريال مدريد.. والإعلان عن غياب نجم البرسا في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات متوازنة لفالفيردي قبل مواجهة ريال مدريد.. والإعلان عن غياب نجم البرسا في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض والذي سيقام على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"لا نزال في مرحلة الذهاب، هناك الكثير من المباريات المتبقية في الليجا، بالطبع كل فريق يريد أخذ زمام المبادرة، ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يزال هناك الكثير في المسابقة".

وأضاف :"البارسا وريال مدريد متطابقان إلى حد كبير في كثير من الجوانب هذا الموسم ونُركز فقط على ما نريد فعله, تركزينا سيكون لى كُرة القدم خلال الـ 90 دقيقة".

وتابع :"نعرف ما يقال حول تهديدات تسونامي الديمقراطية، ولكن نحن نفكر فقط في المباراة، الأشياء الأخرى ليس لنا سيطرة عليها".

وأشار:"في 26 أكتوبر الماضي كان لدي انطباع أنه يمكن لعب الكلاسيكو، وغدا نفس الشيء يمكن لعب هذه المباراة، في كلتا الحالتين لدي نفس الانطباع".

وأوضح :"بغض النظر عن فارق النقاط، بأن لعب يوم 26 أكتوبر أو 18 ديسمبر، الكلاسيكو يكون كل شيء فيه متساوي بين الفريقين".

وأردف :" لا أخاف شيئًا في مُباراة الغد، يمكن للناس التعبير عن أنفسهم طالما هناك احترام للجميع، لا أعرف ماذا سيحدث من الآن فصاعدًا لكن كرة القدم يجب أن تتحد ولا تنفصل".

وتابع :"الآن نحن متعادلان بالنقاط لأن ريال مدريد سجل هدفًا في الدقيقة 95 ذلك اليوم, على الرغم من أننا لم نكن متساوين، في هذه المُباريات كل شيء متساوٍي".

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واستطرد :"في البيرنابيو حققنا نتائج جيدة لكن على أرضنا يُكلفنا ذلك أكثر. هُنا ريال مدريد هو فريق يلعب بشكل جيد ويواجه المباريات بكثافة كبيرة".

وأوضح :"في الكأس تعادل ريال مدريد معنا الموسم الماضي هنا في كامب نو، عادة ريال مدريد يقدم اداء جيدا في كامب نو، لذلك نأمل أن نقدم نحن مباراة جيدة.

وعن موقف أرثور من خوض المباراة قال فالفيردي :"من الصعب أن يلعب آرثور الكلاسيكو غدا".

وأكمل :"الكلاسيكو هو الكلاسيكو والآن له بعض الأهمية لأن من سيفوز سيكون له ثلاث نقاط ذات منفعة".

وأشاد فالفيردي بمستوى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قائلا :"يُقدم موسم رائع ويجد المرمى بسهولة شديدة، لديه دائما مُباريات جيدة وسيكون من الضروري السيطرة عليه".

وحول تقنية الـVAR :"كان من الواضح أنه مع وصول VAR لن تنتهي الخلافات، الجميع دائما يرى الأشياء وفقا لوجهة نظرهم، في ذلك اليوم كنا نظن أنه إذا تمت مراجعة VAR فيمكن أن نحصل على ركلة جزاء لمصلحة بيكيه لكن هذا لم يكن كذلك وليس لدي ما أقوله".

وأتم حديثه :"الفوز بالكلاسيكو يعني خطوة للأمام قبل نهاية مرحلة الذهاب".