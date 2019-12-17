رياضة | ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الجونة بملعب الدفاع الجوي في لقاء الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار

خط الهجوم: محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد

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خط الهجوم: عمر العيوني - جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - عبد الله بكري - نبيل دونجا - إسلام عيسى - محمد الجباس - أحمد أيمن منصور

فيما خرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط المدافع أحمد توفيق

ويتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في مباراة الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد.