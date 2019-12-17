رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الخسارة من طلائع الجيش بالأمس ببطولة الدوري.

وقال مرتضى في حديثه مع الجهاز "من فضلك بجانب المشرف على فريق الكرة من يتمرد فعليهم إخباري بالأمر ولن يلعب كرة مرة أخرى في أي مكان".

وتابع "لن أقبل سياسة لي الذراع من جانب اللاعبين نهائيًا خلال الفترة المقبلة".

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وواصل "ستحصلوا على جزء من المستحقات اليوم وهناك 10 ملايين جنيهًا سيتم توزيعها".

وتابع "حازم إمام برجل واحدة أفضل من حمدي النقاز الذي قام بلي ذراع لاعبي الزمالك، أما فرجاني ساسي أنا زعلان منك بالتحديد لأن تمتلك مستوى أفضل من ذلك بكثير

وأضاف "هناك ملايين من المصريين والعالم العربي يعشقون الزمالك وضعوا ذلك أمامكم في كل مباراة.