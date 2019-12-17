رياضة | عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة غريمه برشلونة غدًا في كلاسيكو الأرض.

ويحل ريال مدريد ضيفًا في التاسعة من مساء الغد على نظيره برشلونة في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".