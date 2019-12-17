رياضة | غزل المحلة يفوز على البلدية في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يفوز على البلدية في موقعة مثيرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق غزل المحلة فوزا على شقيقة بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب غزل المحلة في إطار مباريات الأسبوع التاسع من القسم الثاني المجموعة الثالثة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي :

حراسة المرمي:محمد البشبيشي

خط الدفاع: محمد سامى، هاني عادل،جلال العقدة، محمد كماتشو

خط الوسط: بسام ماهر، اشرف السيد، محمد حمدان، هشام بلحة

خط الهجوم :خالد رسلان، خالد كساب.

إحتياطي الفريق: مصطفى عبد الستار، محمد فتح الله، باتريك ادو، عبده يحي،

بينما جاءت تشكيلة بلدية المحلة كالآتي :

حراسة المرمى :مؤمن جابر

خط الدفاع: محمد عبد الله حكا، بسام حسن، عبد الرؤوف ذكي، أونيه.

خط الوسط : السيد ابوامنه، كريم بدير، محمود شهاب، محمود كشلط، علاء شعبان

خط الهجوم : بابا ديوب

إحتياطي الفريق : عصام سعد، باسم عيد، محمد ، أحمد معروف، أحمد وفائي، بابا ديوب، أحمد رفعت.

تقدم الغزل بهدف في الدقيقة ٢٠ من الشوط الأول عن طريق خالد رسلان وعزز بالهدف الثاني عن طريق خالد الاخميني في الدقيقة ٩٠ وقلص زيكو النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقه ٩٢ من عمر المباراة.

شهدت المباراة جدلا تحكيميا من الحكم محمود عاشور بعد أن قام بطرد علاء شعبان من البلدية وخال كساب من غزل المحلة، ثم قام بطرد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة ومحمد الواعر المدرب العام دون داعي بالشوط الأول.

Advertisements

واعترض البلدية على الحكم بعد عدم إحتسابة ضربة جزاء في الشوط الثاني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الغزل للنقطة ١٧ ويتوقف رصيد البلدية عند النقطة ١٢.

طاقم التحكيم

محمود عاشور حكم ساحة

رضا جبر مساعد أول

محمود عامر مساعد ثان

بهاء عطا حكم رابع

ترتيب المجموعة الثانية

1- فاركو 21 نقطة

2- غزل المحلة 17 نقطة

3- الرجاء 15 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- دكرنس 14 نقطة

6- أبو قير 12 نقطة

7- بلدية المحلة 12 نقطة

8- الحمام 11 نقطة

9- الأوليمبي 11 نقطة

10- المنصورة 10 نقاط

11- المالية 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط