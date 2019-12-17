اونلاين | «كورة ستار YALLAKora» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Gomez رابط الهلال وفلامينجو مباشر متعد

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مباراة الهلال وفلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية في الدور نصف النهائي، والتى تنقلها حصرياً قناة بي ان سبورت المجانية المفتوحة، بالإضافة لعديد من القنوات الأخري المجانية.

مباراة الهلال وفلامنجو:

يخوض الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي اليوم الثلاثاء مباراة نصف النهائي على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذى يتسع ل 50 ألف مشاهد، يترقبوا صعود المنتخب السعودي لدور ربع النهائي، والمباراة بقيادة الحكم “اسماعيل الفاتح” وبمساعدة كل من “كايل انكينز” و”كوري باركر” والحكم الرابع “مصطفى غربال”.

قنوات تنقل مباراة الهلال وفلامنجو:

مباراة فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي والتى تقام اليوم الساعة 8:30 بتوقين الرياض و 7:30 بتوقيت القاهرة، وتنقلها كل من القنوات التالية، والتى نستعرض معكم تردداتها:

قناة الكاس 6 Alkass six HD

القمر الصناعى : عرب سات

التردد : 12418

الاتجاه: 26 شرقاً

قناة الكاس 3 Alkass Tree HD.

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11919

الاتجاه: 7 غرباً

قناة بى ان سبورت BeIn Sports HD

القمر الصناعي: اتلانتيك بيرد 2

التردد:11566

الاتجاه: 8 غرباً

قناة بى ان سبورت BeIn Sports HD1

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11013

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الاتجاه: 26 شرقاً

قناة TVR1:

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11512

الاتجاه: 16 شرقاً

قناة BeIn Sports HD11 en:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11623

الاتجاه: 26 شرقا

قناة M4 Sports:

القمر الصناعي: Thor 2/3

التردد: 11900

الاتجاه: 0.8 غربا

قناة 20 Mediaset SD/Hd:

القمر الصناعي: Hot Bird 1-6

التردد: 11919

الاتجاه: 13 شرقا

قناة ORF:

القمر الصناعي: astra

التردد: 11244

الاتجاه: 19.0 شرقا