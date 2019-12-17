اونلاين | رابط مباراة الهلال اليوم مباشر| مباراة الهلال اليوم بث مباشر| مباراة الهلال اليوم بث مباشر اون لاين يوتيوب

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ويشهد إستاد خليفة الدولي بالدوحة مواجهة من العيار الثقيل تجمع نادي الهلال السعودي yalla kora ونادي فلامينجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

متابعة بث حي ومباشر لمباراة فلامينجو والهلال yalla shoot

وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط تجمع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال kora star وجورج جيسوس مدرب فلامينجو.

التشكيل المتوقع لمباراة فلامينجو والهلال

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال dawri plus كما يلي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – هيونج سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف – سالم الدوسري – محمد كنو

خط الهجوم: جيوفينكو – جوميز – كارييو.

موعد مباراة فلامينجو والهلال اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD ، بالإضافة لقناة1 bein Sports HD .