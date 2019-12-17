اونلاين | «يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يا هلال هدف جوميز الأول

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مباراة اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي KORA STAR .

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التشكيل المتوقع للهلال live kora

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – هيونج سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف – سالم الدوسري – محمد كنو

خط الهجوم: جيوفينكو – جوميز – كاريي

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ويواجه نادي الهلال السعودي منافساً من العيار الثقيل وهو نادي فلامينجو البرازيلي بقيادة مدرب الهلال السابق جورج خيسوس، وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنص بتوقيت القاهرة 19:30 pm ، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة 20:30 pm ، شاهد بث مباشر لمباراة الهلال وفلامينجو yallakora رابط مباشر جودات متعددة دون تقطيع.