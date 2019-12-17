اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر| نتيجة مباراة الهلال الآن ضد فلامنجو| قناة مفتوحة live الهلال hd مجانا

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مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر الهلال بدون توقف اليوم الثلاثاء بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم دتأهل الهلال السعودي إلى دور نصف نهائي بكأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف اليوم السبت.

مشاهدة مباراة الهلال اليوم بدون توقف

الهلال واجه الترجي على ملعب جاسم بن حمد في دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية 2019.

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بث حي مشاهدة مباراة فلامنجو والهلال

واصطدم الهلال بفلامينجو البرازيلي، حيث يستعد الفريقان لخوض مباراة منتظرة في دور نصف النهائي بمونديال الأندية.

بث مباشر الهلال وفلامنجو اليوم الثلاثاء يواجه الهلال نظيره فلامينجو يوم الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي في كأس العالم للأندية. مشاهدة مباراة الهلال اليوم ويضرب فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، موعداً مع فلامنجو، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو وتقام مباراة الهلال مع فلامنجو، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 بتوقيت القاهرة، و9:30 بتوقيت مدينة أبو ظبي، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 1″، بتعليق عصام الشوالي.